Las principales televisiones de Chile denuncian a Google por presunta competencia desleal

La Asociación Nacional de Televisión (Anatel), a la que pertenecen Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, TV+ y La Red, indicó en un comunicado que la demanda busca que el TDLC determine "si hay prácticas anticompetitivas, sancione a Google y adopte las medidas necesarias para garantizar una competencia justa en el mercado".

"Google controla el acceso a las audiencias y a la publicidad digital, capturando el valor económico del periodismo que otros producen y financian, sin asumir las responsabilidades que ese rol implica", dijo el presidente de Anatel, Pablo Vidal.

La acción judicial se enmarca en una tendencia global, con demandas contra Google y otras empresas tecnológicas como Meta por conductas similares en Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia.

En Chile, esta demanda se suma a las presentadas ante el mismo tribunal por Copesa S.A., Radio Cooperativa y El Mostrador.

"Cuando los medios de comunicación pierden ingresos por prácticas anticompetitivas, las consecuencias no son solo financieras: se reducen los equipos periodísticos, se achica la cobertura regional, se debilita la fiscalización del poder y la ciudadanía termina con menos y peor información", indicó Vidal.

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Este, agregó, "no es solo un problema entre empresas: es una amenaza concreta al pluralismo informativo y, por lo tanto, a la democracia".