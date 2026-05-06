Londres está "en contacto estrecho" con Madrid para apoyar evacuación médica de MV Hondius

En un comunicado difundido hoy por el Ministerio británico de Exteriores (Foreign Office), Cooper calificó este brote, que ha causado tres fallecidos durante su travesía, como "muy grave" y afirmó que "genera una gran angustia entre los afectados y sus familias".

"Los ministros están en contacto estrecho con nuestros homólogos neerlandeses y españoles, y hemos estado trabajando con otros países para facilitar las evacuaciones médicas, apoyar a nuestros Territorios de Ultramar y lograr que los ciudadanos británicos lleguen a casa sanos y salvos lo antes posible", comentó la ministra.

El Foreign Office indicó además que su personal consular tiene comunicación directa con los ciudadanos británicos a bordo del buque y está "preparado para brindar apoyo adicional" permanente, apoyado por su centro de respuesta a crisis.

El Gobierno británico ha reiterado que si bien el hantavirus es una infección grave, se contrae por el contacto muy cercano con roedores y la transmisión entre humanos solo se ha dado con cepas concretas, por lo que el riesgo de contagio para la población sigue siendo "muy bajo".

El brote de hantavirus declarado a bordo del crucero neerlandés MV Hondius días después de que partiera desde el puerto de Ushuaia, la ciudad más meridional de Argentina, con destino a Cabo Verde afecta por ahora a ocho personas, tres de las cuales han muerto, según datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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De las 146 personas dentro del buque de lujo, 19 son pasajeros británicos, al igual que otros cuatro miembros de la tripulación. Uno de ellos, que trabajaba como doctor en el crucero, fue evacuado en avión ambulancia con destino a los Países Bajos este miércoles junto con otras dos personas bajo sospecha de haber contraído el virus.

Se espera que el barco llegue al puerto de Granadilla de Abona, en la isla canaria de Tenerife, el próximo sábado.