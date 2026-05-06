Panamá aboga por la desescalada tras el "preocupante" ataque de Irán a Emiratos

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración del presidente José Raúl Mulino expresó que "cualquier acción que ponga en peligro a la población civil o amenace la estabilidad regional es motivo de profunda preocupación".

"Creemos que el diálogo, la diplomacia y la desescalada deben prevalecer sobre la confrontación" y, "en momentos de tensión creciente, es imperativo que todas las partes actúen con la máxima moderación y eviten acciones que puedan desestabilizar aún más la región", indicó el Gobierno de Panamá, país que es actualmente miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Este miércoles, el Consejo de Seguridad celebra en Nueva York una sesión a puerta cerrada sobre los recientes ataques de Irán a EAU a petición de Baréin, cuyo represente ante la ONU, Jamal Fares Alrowaiei, los calificó de "atroces" y aseguró que forman parte de "un patrón deliberado" de "conductas desestabilizadoras" que amenazan la región.

El pasado lunes, EAU sufrió un ataque contra una planta petrolífera e interceptó 15 misiles y cuatro drones de los que acusó a Irán y que causaron tres heridos "de gravedad moderada".

Baréin y EAU presentaron el martes junto a EE.UU. y otras naciones del Golfo una nueva resolución para defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, un mes después de que China y Rusia vetasen un texto sobre este asunto por considerarlo sesgado.