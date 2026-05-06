Parte de Cabo Verde el crucero afectado por un brote de hantavirus con destino a Canarias

El buque se encontraba fondeado desde el 3 de mayo cerca de Praia y partió poco antes de las 20:30 hora española (18.30 GMT), según la ruta que puede seguirse en directo por la página VesselFinder.com.

Antes de su salida, habían sido evacuados en avión tres personas afectadas por hantavirus. Ahora, el buque emprende rumbo a Canarias, donde espera arribar el sábado con 146 personas a bordo.

Una vez allí, se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje. Solo se hospitalizarán a aquellos que pudiesen desarrollar síntomas durante el trayecto de Cabo Verde a Canarias.

Los españoles a bordo (13 pasajeros y un tripulante) serán examinados y trasladados el próximo lunes 11 de mayo en avión militar a la base de Torrejón (Madrid) y de ahí al hospital militar Gómez Ulla de la capital, donde permanecerán atendidos y examinados en cuarentena el tiempo necesario que dispongan los protocolos clínicos, según la información sobre el operativo facilitada por el Gobierno.

La oceanógrafa valenciana Aitana Forcén-Vázquez, una de las españolas que viaja en el crucero, colgó en Instagram un vídeo con su voz, que dice esto: "Gracias por todos los mensajes y el cariño. Se están siguiendo las medidas y protocolos indicados para cuidar de la salud y el bienestar de todos a bordo. Yo me encuentro bien y los pacientes han sido evacuados. El ambiente en el barco sigue siendo positivo y estamos cuidándonos unos a otros".