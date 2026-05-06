Sheinbaum descarta que visita de Ayuso pueda afectar a la relación entre México y España

"¿Ella por venir a México va a minar una relación diplomática?. Pues no creo, no. Yo no le veo tanta importancia", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular, participó este lunes en un acto en Frontón de México, donde se representa el musical 'Malinche', de Nacho Cano, en el que se rindió homenaje a figuras como Isabel la Católica y Hernán Cortés, tras la cancelación del que tenía previsto con el mismo motivo en la Catedral de la Ciudad de México.

Sheinbaum enmarcó la visita en lo que calificó como una alianza política “de la derecha internacional” con la derecha mexicana.

“Imagínense. Hay una alianza de lo que se llama la derecha internacional con la derecha mexicana”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó los motivos del viaje a México de la dirigente madrileña, al considerar que los opositores mexicanos “piensan que eso les va a dar legitimidad aquí”.

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Sheinbaum también criticó posturas atribuidas a Ayuso, especialmente en torno a la figura de Hernán Cortés y las políticas sociales.

“¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés? En México. Pues si están medio trasnochados, ¿no?”, señaló.

La mandataria mexicana remarcó que, aunque Díaz Ayuso es una de las representantes de la derecha española, México es un país abierto, por lo que “tiene derecho a venir a México. México es libre. Nadie debe oponerse a que ella venga”, pero subrayó que ello no excluye el debate público sobre sus posiciones.

“Eso no quiere decir que no haya debate sobre lo que dice. Pero nosotros no le cerramos la puerta a nadie”, agregó.

También criticó a actores políticos mexicanos que han difundido encuentros con Ayuso.

“La presidenta de la Comunidad de Madrid, pues tiene derecho a hablar. México es libre. Pero lo que llama la atención son todos los que lo apoyan. O apoyan esa visión en México”, criticó, al apuntar que los opositores mexicanos “no tienen un proyecto de nación".

La visita de Díaz Ayuso a México, quien recorrerá varios estados del país, ha generado reacciones encontradas en el ámbito político, en un contexto de polarización entre el oficialismo y sectores opositores, así como de debate sobre la relación histórica entre México y España.