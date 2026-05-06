Siria forma subcomités para celebrar parlamentarias en las antiguas regiones kurdas

Como parte de los preparativos para la celebración de legislativas en las regiones que no pudieron acudir a las urnas junto al resto del país hace siete meses, el órgano ordenó el establecimiento de subcomités en las circunscripciones nororientales de Al Hasakah, Derek, Qamishli y Kobane.

Estos subcomités, que posteriormente elegirán a un grupo selecto de expertos y dignatarios para actuar como electorado, forman parte de un controvertido sistema electoral instaurado de forma excepcional para los comicios legislativos celebrados en octubre de 2025 en el país.

Fue la primera cita electoral desde el derrocamiento del presidente sirio Bachar al Asad un año antes y, si bien se celebró en la mayor parte del país, quedaron fuera del proceso varias zonas en las que las autoridades alegaron "desafíos de seguridad" o falta de presencia de las instituciones centrales.

Entre ellas estuvieron la meridional provincia de Al Sueida, controlada por grupos de la minoría drusa, y buena parte de las nororientales Al Hasaka y Al Raqa, entonces en manos de una autoproclamada administración autónoma liderada por la minoría kurda.

Sin embargo, el pasado enero, los kurdosirios y Damasco alcanzaron un acuerdo para integrar en las estructuras estatales esas regiones del noreste del país, con un pacto mediado por Washington que se produjo tras el estallido de fuertes enfrentamientos armados entre las partes.