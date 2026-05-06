Trump elogia a Ted Turner, fundador de CNN, y carga contra la cadena por volverse "woke"

"Ted Turner, uno de los grandes de todos los tiempos, acaba de fallecer. Fundó la CNN, la vendió y quedó personalmente devastado por el acuerdo, ya que los nuevos propietarios se hicieron con la CNN, su 'criatura', y la destruyeron", escribió en su red social, Truth Social.

El mandatario compartió su mensaje poco después de que la propia cadena informara del fallecimiento de su fundador, a los 87 años.

"Se volvió woke, todo lo contrario de lo que él representaba", apunto Trump sobre la CNN en una de sus tantas críticas a los medios de comunicación.

Durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2016, en las que ganó Trump por primera vez, el fundador de CNN apoyó públicamente a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Aunque no fue tan explícito en el resto de los comicios, Turner apoyó causas más alineadas con los demócratas e hizo activismo político a favor de la lucha contra el cambio climático y promovió el desarme nuclear.

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Fue también un filántropo activo que creó la Fundación de las Naciones Unidas para apoyar el trabajo de la ONU y financiar algunas de sus iniciativas.

"Sea como fuere, fue uno de los grandes de la historia de la radiodifusión y un amigo mío. Siempre que lo necesité, estuvo ahí, ¡siempre dispuesto a luchar por una buena causa!", añadió Trump.

En el homenaje a Turner, Trump se acordó de los nuevos compradores de la cadena, "gente maravillosa", y confió en que sean "capaces de devolverle su antigua credibilidad y gloria".

Hace unas semanas, la junta de accionistas de Warner Bros. Discovery, que engloba a la cadena CNN, aprobó fusionarse con Paramount Skydance, de la que el hijo de David Ellison, hijo del magnate Larry Ellison, es el presidente y consejero delegado.

Los Ellison son conocidos, entre otras cosas, por su cercanía con Trump.

La votación aún tiene que ser certificada de manera formal, y ambas empresas esperan conseguir la aprobación de los reguladores locales y cerrar la transacción en el tercer trimestre de este año.