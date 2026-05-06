"Una filosofía única del cine", dice el autor de libros en español sobre Studio Guilbi

En declaraciones a EFE por correo electrónico, López subrayó que el galardón distingue "una labor de más de 40 años ofreciendo historias con valores positivos para la sociedad en todo el mundo", en referencia a los mensajes presentes en las películas del estudio fundado en 1985 por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki.

Según explicó, las producciones de Ghibli han abordado temas como "la igualdad de la mujer, la defensa de la naturaleza y el rechazo frontal a la guerra", elementos que, a su juicio, han convertido a la productora japonesa en un referente cultural global.

El experto, autor de varios libros sobre la obra de Ghibli, como 'Mi vecino Miyazaki', y responsable del portal Generación Ghibli, destacó además que el premio reconoce "una filosofía única en el mundo del cine, incomparable a ninguna otra productora", caracterizada por asumir riesgos creativos y no estar "dedicada exclusivamente a hacer dinero.

López también valoró especialmente que el reconocimiento haya llegado desde España, donde, afirmó, "la buena labor de distribución y divulgación ha hecho crecer mucho su reconocimiento en los últimos quince años".

El jurado del Premio Princesa de Asturias destacó este miércoles en el anuncio la capacidad de Studio Ghibli para combinar "tradición, sensibilidad y creatividad" a través de historias que han servido como "puente cultural" entre Japón y el resto del mundo.

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El estudio japonés, responsable de títulos como 'Mi vecino Totoro', 'La princesa Mononoke' y las oscarizadas 'El viaje de Chihiro' y 'El chico y la garza', toma el relevo del filósofo Byung-Chul Han, ganador de la pasada edición del galardón de Comunicación y Humanidades.