Unos 37 millones de personas participan en simulacro nacional de sismos en México

La notificación, tal y como estaba programado, saltó en los dispositivos móviles a las 11:00 hora local (17:00 GMT), tiempo estipulado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), que cifró la participación en 37 millones de personas.

"Alerta de Protección Civil. ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar el envío de alertas de emergencia por parte del Gobierno de México en el marco del Primer Simulacro Nacional 2026", detalló el mensaje que emitió un sonido durante un minuto.

Se trata del primer ejercicio de estas características realizado en 2026 y que involucra a todo el país, pues hace dos meses tuvo lugar otro simulacro, en esta ocasión regional y que se circunscribió al ámbito geográfico de Ciudad de México y el céntrico Estado de México.

En esta ocasión la alerta sísmica sonó en territorios como Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla o Tlaxcala.

Grupos de personas participaron en el ensayo desalojando edificios para salir a la calle siguiendo las rutas de evacuación, según pudo constatar EFE en la capital mexicana.

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La alerta sísmica se reprodujo en teléfonos móviles, radio, televisión y más de 23.000 altavoces, como parte de la cultura de prevención ante eventos de estas características.

Tras su conclusión, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que fue un ejercicio "ordenado y solidario" para "evaluar la capacidad" de respuesta del Estado mexicano, al tiempo que destacó la "participación histórica" de más de 37 millones de personas y el registro de cerca de 170.000 inmuebles en más de 2.000 municipios de todo el país.

Se realizó en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, mientras que el próximo mes de septiembre habrá otro similar, en memoria de dos de los terremotos más fuertes que ha sufrido la capital mexicana, el primero en 1985 y el segundo en 2022.

La activación de alertas en teléfonos celulares ha sido el medio con el que el Gobierno busca preparar a la población mexicana ante los movimientos tectónicos de gran magnitud, dando a conocer rutas de evacuación y mecanismos para salvaguardar la vida.

La hipótesis de este ensayo nacional es un terremoto de magnitud 8,2 grados escala Richter, con epicentro en la costa de Guerrero (sur).

El simulacro se realizó apenas dos días después de que un sismo de casi 6 grados sacudiera el sur y el centro del país, cuyo epicentro fue en el estado de Oaxaca (sur) y en el que no se registraron víctimas mortales.