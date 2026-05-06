Zelenski confirma que Rusia no ha seguido la tregua propuesta por Ucrania

“Los ataques continúan a lo largo de todos los segmentos clave del frente”, dijo en X Zelenski, que también dio cuenta de decenas de ataques aéreos rusos.

Pese a que Rusia no aceptó en ningún momento la tregua propuesta por Kiev, el presidente ucraniano dijo que “el Ejército ruso ha cometido 1.820 violaciones del régimen de alto el fuego” desde la medianoche hasta el momento en que el presidente ucraniano publicó este mensaje.

“La decisión de Rusia es un desprecio obvio al alto el fuego y a salvar vidas”, dijo también en su mensaje Zelenski.

El presidente ucraniano hizo además referencia a la tregua declarada por Rusia de forma unilateral para el 8 y el 9 de mayo con motivo de la conmemoración en Rusia en esta segunda fecha de la victoria soviética sobre los nazis.

“Es obvio para cualquier persona razonable que una guerra abierta y las matanzas diarias de gente son un mal momento para ‘celebraciones’ públicas”, dijo Zelenski en alusión al desfile militar con el que suelen celebrar los rusos esta efeméride.

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Ucrania propuso la tregua que había de haber empezado la pasada medianoche en respuesta al alto el fuego unilateral declarado por el Kremlin para el 9 de mayo.

Según Kiev, Rusia teme que Ucrania ataque los actos públicos que se celebren en Moscú durante ese día y espera que los ucranianos se sumen a su alto el fuego y se abstengan de bombardear la capital rusa.

El presidente ucraniano no ha aclarado si Ucrania se sumara al alto el fuego temporal unilateral del Kremlin.

Zelenski volvió a instar en su mensaje al presidente ruso, Vladímir Putin, a poner fin a la guerra.