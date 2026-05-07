Al menos 27 muertos en nuevos combates entre yihadistas nigerianos y el Ejército de Chad

Los hostilidades estallaron la pasada noche en la localidad de la isla de Barka Tolorom, apenas dos días después de un violento atentado terrorista en la misma zona.

"Anoche, mientras nuestras tropas realizaban un rastreo tras el ataque inicial del martes, se toparon con un grupo de yihadistas que huían. Inmediatamente se produjo un enfrentamiento", declaró a EFE el coronel Moustapha Ahmat, jefe de la unidad militar responsable de ese área.

"Once soldados, entre ellos dos generales, perdieron la vida. Nuestros hombres neutralizaron a 16 de los terroristas", precisó el coronel.

Estos enfrentamiento ocurrieron después de que 23 soldados de Chad murieran y otros 26 resultaran heridos este lunes por la noche tras un ataque de Boko Haram a una base militar en Barka Tolorom, según informó el martes el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas chadianas.

"Un número importante de integrantes de la secta fue neutralizado y se recuperó material bélico", señaló el Estado Mayor General.

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Pese a esos datos oficiales, el coronel Ahmat aseguró a EFE que "el balance total es de 25 muertos y 46 heridos del lado del Ejército chadiano".

"Y 37 muertos y 17 heridos capturados del lado terrorista de Boko Haram", agregó el coronel.

El presidente chadiano, Mahamat Idriss Déby Itno, expresó sus condolencias a las familias de los soldados muertos y prometió "erradicar por completo esta amenaza".

Tras el ataque, el Gobierno chadiano declaró tres días de duelo nacional en memoria de los soldados caídos.

Esta serie de ataques ha suscitado críticas, en particular respecto a la capacidad de los servicios de inteligencia chadianos.

"Las bajas humanas registradas demuestran claramente un fallo de inteligencia. Un ataque de esta índole requiere una planificación meticulosa que nuestros servicios deberían haber detectado y frustrado", declaró a EFE Leon Noubadoum, activista de la sociedad civil chadiana y experto en seguridad.

Desde hace meses, la región del Lago Chad es blanco habitual de ataques yihadistas, donde la población civil que se desplaza a los campos, los mercados o a pescar cerca del lago suele ser atacada con frecuencia, pese al despliegue de fuerzas de seguridad en la zona.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago es una extensión de agua salpicada de islotes que sirven de escondrijo a los grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según Naciones Unidas.