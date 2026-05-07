Cincuenta mujeres artistas reivindican en Lisboa la voz femenina en el arte urbano

Se trata de la tercera edición del festival, originario de Ciudad de México y organizado conjuntamente por la Embajada de México en Portugal, la Galería de Arte Urbano del Ayuntamiento de Lisboa y la junta municipal del distrito de Santa Clara.

El comienzo tuvo lugar hoy en el césped de la Casa de América Latina, en el barrio de Belém y próxima al río Tajo, donde más de una veintena de artistas se reunieron para pintar balones de fútbol, utilizando y compartiendo todo tipo de técnicas y materiales como grafiti, plastilina, rotuladores o acrílico.

Allí, la mexicana Andrea Azpeitia, fundadora del festival y conocida artísticamente como Nia Fase, explicó a EFE que estos eventos entre mujeres artistas son esenciales ya que no siempre tienen espacios donde reunirse.

"Tener un espacio donde podamos encontrarnos solo nosotras siempre va a ser importante para empoderar y dar una diferencia dentro del espacio público desde la perspectiva femenina", afirmó.

También valora ese ambiente la española Beatriz Muñoz, de 25 años, que acude por segunda vez al festival en Portugal.

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"Me siento más a gusto aquí, en un evento todo de chicas, que en un evento donde a lo mejor son 30 participantes y yo soy la única chica, y no es porque no se presenten chicas", comentó a EFE.

Para la egipcia Nada Almergawi, de 33 años, es su primera vez, y lamentó las muchas restricciones impuestas en su país al arte urbano.

"Los egipcios inventamos los murales y es triste que ahora sea tan difícil hacerlos públicamente", declaró a EFE, añadiendo que la escena artística en Egipto "es muy dura para hombres y mujeres, pero definitivamente más para ellas".

La decoración de balones de fútbol, además de realizarse para "invitar a la reflexión de que las mujeres también podemos usar ese tipo de instrumentos", según Lizett Aceves, agregada cultural de la Embajada de México en Portugal, se hace en el marco del próximo Mundial de fútbol, que se celebra este año en Estados Unidos, México y Canadá.

Además de esta acción, está previsto que en los próximos días pinten conjuntamente 600 metros cuadrados de pared de la Casa de la Cultura de Ameixoeira, en el distrito de Santa Clara, tal y como hicieron en las anteriores ediciones con otros espacios públicos de Lisboa.

Países como Alemania, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Francia, Egipto, España, Estados Unidos, México o Georgia, entre otros, son los lugares de procedencia del medio centenar de artistas que participarán en la elaboración del mural, que está previsto que sea finalizado el 10 de mayo.