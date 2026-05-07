El presidente iraní afirma que se reunió recientemente con Mojtaba Jameneí

Pezeshkian informó de la reunión de dos horas y media en una visita al Ministerio de Industria, Minas y Comercio, y dijo que se centró en importantes cuestiones de Gobierno, indicó la agencia estatal IRNA.

“Lo que más me llamó la atención en esta reunión fue la actitud humilde y profundamente cordial del líder supremo de la Revolución Islámica; un enfoque que transformó el ambiente de la conversación en uno basado en la confianza, la calma, la empatía y el diálogo directo”, dijo el presidente iraní.

Mojtaba fue nombrado líder supremo el 8 de marzo tras el asesinato de su padre Alí Jameneí por parte de Estados Unidos e Israel. En dos meses nadie le ha visto ni escuchado entre las especulaciones sobre su estado de salud tras las supuestas heridas que sufrió en un ataque en la guerra.

La nueva máxima autoridad religiosa de la República Islámica solo ha emitido comunicados que han sido leídos por presentadores en la televisión estatal o compartidos en redes sociales.

Los analistas consideran que en estos momentos la toma de decisiones en la República Islámica se ha trasladado de la oficina del líder supremo a un grupo de seguridad que incluye a la Guardia Revolucionaria, el Consejo Supremo de Seguridad y figuras con lazos con los sectores de defensa del país.

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En este sistema de gobernanza de consenso de seguridad, la voz de Mojtaba sería una más entre varias figuras.