FundéuRAE: "ingreso mínimo vital", con minúsculas

En la prensa, sin embargo, es frecuente encontrarla con mayúsculas iniciales en frases como “Hacienda recuerda a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital que están obligados a presentar la declaración de la renta 2025”, “El Gobierno concede el Ingreso Mínimo Vital a las personas que cobran un subsidio por desempleo” o “Cuándo se cobra el Ingreso Mínimo Vital en mayo de 2026”.

Aunque, de acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, las siglas van enteramente con mayúsculas, las palabras que forman el desarrollo de estas solo se escriben con iniciales mayúsculas si se trata de nombres propios, lo que no sucede en el caso de “ingreso mínimo vital”. La denominación de esta y otras ayudas y prestaciones son frecuentemente nombres comunes y descriptivos (“prestación por desempleo, tarifa plana para autónomos”, “cheque familiar”, “subsidio energético focalizado”, etc.).

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo adecuado habría sido “Hacienda recuerda a los beneficiarios del ingreso mínimo vital que están obligados a presentar la declaración de la renta 2025”, “El Gobierno concede el ingreso mínimo vital a las personas que cobran un subsidio por desempleo” y “Cuándo se cobra el ingreso mínimo vital en mayo de 2026”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.