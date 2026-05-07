Gobierno de Perú tilda de falsos los rumores de posible indulto para expresidente Castillo

A través de un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ejecutivo rechazó "categóricamente dicha información por ser falsa y tendenciosa".

Asimismo, señaló que la Comisión de Gracias Presidenciales, encargada de revisar los expedientes de solicitudes de indulto presidencial, no ha sido reconformada con nuevos comisionados.

El actual presidente interino, José María Balcázar, se mostró abierto a indultar a Castillo (2021-2022) en el momento que fue escogido para encabezar el Gobierno de transición que debe entregar al poder al ganador de las elecciones presidenciales en curso.

En ese contexto, pocas horas después de que Balcázar asumiera el mando transitorio en febrero pasado, el abogado Walter Ayala presentó a las oficinas de la Presidencia una solicitud de indulto presidencial en favor del exmandatario Castillo.

Castillo fue condenado por conspiración al haber dado un mensaje a la nación el 7 de diciembre de 2022 en el que ordenaba clausurar el Congreso e intervenir la Judicatura para pasar a gobernar transitoriamente a través de decretos, lo que no surtió efecto y pasó a ser detenidos pocos minutos después cuando aparentemente se dirigía a la Embajada de México en Lima.

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El exgobernante optó por esta vía al intuir que el Congreso, controlado por una feroz oposición, buscaría destituirlo ese mismo día como ya había tratado de hacerlo previamente, tras salir a la luz indicios de corrupción que lo salpicaban directamente a él y su Administración.