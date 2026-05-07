Líderes de Bielorrusia, Eslovaquia y Malasia estarán en Moscú el 9 de mayo, dice Kremlin

Según precisó el asesor para Asuntos Internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, también llegarán a la capital rusa los presidentes de Abjasia y Osetia del Sur, regiones separatistas georgianas, reconocidas como países independientes por Moscú, así como altos dirigentes serbobosnios.

"Esta vez no invitamos a huéspedes extranjeros a las celebraciones, como hicimos el año pasado. El año pasado, hubo un nutrido grupo de líderes con motivo de las celebraciones de un aniversario redondo", declaró Ushakov.

Asimismo, señaló que algunos dirigentes extranjeros expresaron su deseo de visitar Moscú durante estos días y participar en los actos del 9 de mayo junto con las autoridades rusas.

Al ser preguntado sobre si el primer ministro eslovaco, Robert Fico, visitará el desfile militar en la plaza Roja, Ushakov no lo confirmó.

"Depositará flores en la Tumba del Soldado Desconocido y se reunirá con el presidente (Vladímir Putin) para conversaciones bilaterales", dijo.

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El propio Fico aseguró previamente que no planeaba asistir a la parada militar, pero sí viajaría a Moscú con ocasión de la efeméride, algo que hizo también el año pasado, cuando cerca de una treintena de líderes mundiales asistieron a los festejos por los 80 años de la victoria del Ejército Rojo sobre el nazismo.

El Ministerio de Defensa ruso anunció esta semana una tregua unilateral de 48 horas que entrará en vigor esta medianoche para celebrar el 9 de mayo.

Al igual que ocurriera el pasado año, el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, no secundó la iniciativa rusa, algo que sí hizo en la reciente tregua de la Pascua ortodoxa, y en su lugar propuso un alto el fuego el 6 de mayo, que fue ignorado por Moscú.

El pasado año, aunque las partes no consensuaron la tregua, Kiev no lanzó ataques contra la capital rusa y Moscú celebró sin contratiempos un gran desfile en la plaza Roja con ocasión del 80 aniversario de la victoria en la denominada Gran Guerra Patria.