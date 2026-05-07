ONG venezolana pide destinar el máximo de recursos a mejorar los servicios públicos

A través de una publicación en X, la organización indicó que en los últimos días se han reportado protestas en los estados Aragua, Carabobo (norte), Anzoátegui, Monagas, Sucre (noreste) y Barinas (oeste) debido a las "constantes y prolongadas interrupciones de los servicios de agua y electricidad y al colapso generalizado de los servicios públicos".

"En medio del creciente descontento social, recordamos a las autoridades que están obligadas a destinar el máximo de recursos disponibles, económicos, jurídicos y políticos, para garantizar un nivel de vida adecuado a la población", añadió.

Provea dijo que un genuino proceso de recuperación de la democracia, la convivencia, la paz y el respeto a los derechos ciudadanos solo será posible si se asume con urgencia, entre otras cosas, la "enorme deuda" social del Estado venezolano.

Igualmente, reiteró que los agentes del Estado deben garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la libre expresión y manifestaciones pacíficas, absteniéndose de imponer obstáculos indebidos o actuar de forma que propicie la criminalización de los manifestantes pacíficos.

La ONG subrayó que las autoridades deben escuchar los reclamos de los ciudadanos y establecer mecanismos efectivos para brindar respuestas oportunas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado 28 de abril, el Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela informó que el país suramericano firmó un acuerdo con Colombia para reactivar la conexión de energía eléctrica, enmarcada en la nueva etapa de integración binacional.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció cuatro días antes, en un encuentro con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que los estados fronterizos con Colombia padecen "lo que ha sido el proceso de desinversión del sistema eléctrico nacional producto de sanciones" que han afectado la provisión de repuestos y el mantenimiento.

Venezuela sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el Gobierno ha responsabilizado en el pasado a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector.