Ecuador no registra casos de hantavirus y mantiene la vigilancia, dice Ministerio de Salud

Además, recordaron a los ecuatorianos que los primeros síntomas suelen ser similares a una gripe y pueden incluir fiebre, mialgias (dolores musculares), cefalea y malestares gastrointestinales como náuseas, vómitos y dolor abdominal.

En casos graves la infección progresa rápidamente a una fase cardiopulmonar caracterizada por dificultad respiratoria severa (disnea), tos e inestabilidad hemodinámica que puede derivar en shock cardiogénico.

Por ello, en caso de presentar alguno de estos signos y síntomas, recomendaron a la población no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano.

El Ministerio añadió que se mantiene en contacto con otros países, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), para el monitoreo constante de la información.