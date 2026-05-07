Gobierno defiende escasa renovación en el Consejo del IPS pese a críticas

Durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, el asesor de la Presidencia de la República, Juan José Galeno, defendió este jueves la gestión impulsada en el Instituto de Previsión Social (IPS) y minimizó los cuestionamientos sobre la falta de renovación en el Consejo de Administración de la previsional.

El funcionario sostuvo que, si bien existen críticas por la continuidad de miembros del Consejo, ya se concretaron dos cambios entre los cinco consejeros, además de la reciente designación del presidente del IPS, doctor Isaías Fretes.

Lea más: Jubilados respaldan a Fretes, pero exigen barrida en el Consejo del IPS

Gobierno destaca primeros días de Fretes

Galeno señaló que Fretes asumió el cargo hace poco más de 15 días y afirmó que ya se percibe un “dinamismo importante” en el funcionamiento institucional.

Indicó además que el nuevo titular del IPS comenzó a realizar cambios en áreas estratégicas, como jefatura de gabinete, asesorías y logística.

En ese sentido, destacó la designación de Cecilia Rodríguez en la Gerencia de Logística y Abastecimiento, dependencia en la que —según afirmó— se reemplazó a unas 60 personas dentro de la estructura administrativa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: IPS rechaza extender licencia por paternidad. “Es una exageración”

“La prioridad hoy es la Salud”

El asesor presidencial aseguró que el principal problema del IPS actualmente se concentra en el Fondo de Salud y en la calidad de atención a los asegurados.

“Todos coincidimos que es la pata más débil del IPS”, manifestó, al señalar que la indicación del presidente Santiago Peña es concentrar los esfuerzos en mejorar los servicios médicos.

Galeno explicó que en los últimos años aumentaron considerablemente los costos de cobertura sanitaria, sin que ello fuera acompañado por un incremento proporcional de los recursos destinados al área.

Lea más: Autoridades del IPS y MEF se reúnen por temas de presupuesto

Cambios en distribución de recursos

El funcionario recordó que el Gobierno impulsó a finales de 2024 una reforma para redireccionar recursos hacia el Fondo de Salud.

Según detalló, el porcentaje que anteriormente se distribuía entre el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), ahora pasa gradualmente al Fondo de Salud del IPS.

Asimismo, mencionó que también se redujo el porcentaje destinado al Fondo de Administración, con el objetivo de fortalecer financieramente el área sanitaria.

Lea más: Yolanda pide valentía al titular del IPS para denunciar a exadministradores corruptos ante la Fiscalía

Admiten presión financiera en la previsional

Galeno reconoció que actualmente el presupuesto del Fondo de Salud ronda los US$ 1.000 millones, pero afirmó que los recursos siguen siendo insuficientes frente a la demanda existente.

Explicó que aproximadamente un tercio del presupuesto se destina al pago de personal médico, otro tercio a la compra de medicamentos e insumos y el restante al pago de deudas acumuladas con proveedores.

En ese contexto, sostuvo que el desafío del Gobierno es mejorar la eficiencia del gasto y aumentar la recaudación del IPS para sostener el sistema.