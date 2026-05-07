Escándalo en DIM vs. Flamengo: partido cancelado por bengalas e invasión de los hinchas locales

Independiente Medellín vs. Flamengo por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 fue cancelado a los 5 minutos por las bengalas que encendieron los aficionados colombianos en el estadio Atanasio Giradot de Medellín. Además de la pirotecnia, varios hinchas bajaron de las gradas al campo.

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Por decisión del árbitro venezolano Jesús Valenzuela, los jugadores del DIM y del Mengão ingresaron a los vestuarios. “La noticia en estos momentos es que está temporalmente suspendido el partido y se tiene que evacuar por completo el estadio Atanasio Girardot”, comentó la transmisión televisa (ESPN).

Bengalas y pirotecnia demoraron DIM vs. Flamengo

DIM-FLAMENGO DEMORADO EN COLOMBIA POR DISTURBIOS DE LOS HINCHAS LOCALES CON PIROTECNIA Y BENGALAS POR LA ACTUALIDAD DEL CLUB.



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Los seguidores de Independiente Medellín, que protestan por el mal momento del equipo, eliminado el domingo del torneo local, lanzaron pirotecnia desde la tribuna norte del Atanasio Giradot, que originó una humareda que causó poca visibilidad en la cancha. También arrojaron objetos hacia el césped y prendieron fuego en las gradas.

Ordenaron a hinchas desalojar el Atanasio Girardot

Luego de unos cincuenta minutos de espera, solicitaron por los altavoces del estadio el desalojo del estadio Atanasio Girardot. “En este momento, el partido se encuentra temporalmente suspendido y la delegación del Flamengo espera una decisión de la CONMEBOL”, escribió Flamengo, a las 22:34, en X.

Invasión de los hinchas de Independiente Medellín