Meteorología amplía alerta por tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una nueva actualización de su alerta por tormentas en la noche de este jueves, debido al avance de un sistema de tormentas que continúa afectando a gran parte del territorio nacional.

El aviso fue actualizado a las 20:44 y señala una “alta probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual” durante el transcurso de la noche de este jueves.

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Advierten sobre lluvias intensas y fuertes ráfagas

Según Meteorología, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, además de ráfagas de viento fuertes a muy fuertes.

Asimismo, no se descarta la caída puntual de granizos en algunos sectores afectados por las celdas de tormenta.

Asunción y 15 departamentos bajo alerta

La zona de cobertura abarca la Región Oriental y sectores del sur y oeste de la Región Occidental.

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Los departamentos afectados son: