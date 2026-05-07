Meteorología amplía alerta por tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una nueva actualización de su alerta por tormentas en la noche de este jueves, debido al avance de un sistema de tormentas que continúa afectando a gran parte del territorio nacional.
El aviso fue actualizado a las 20:44 y señala una “alta probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual” durante el transcurso de la noche de este jueves.
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Advierten sobre lluvias intensas y fuertes ráfagas
Según Meteorología, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, además de ráfagas de viento fuertes a muy fuertes.
Asimismo, no se descarta la caída puntual de granizos en algunos sectores afectados por las celdas de tormenta.
Asunción y 15 departamentos bajo alerta
La zona de cobertura abarca la Región Oriental y sectores del sur y oeste de la Región Occidental.
Los departamentos afectados son:
- Asunción
- Suroeste de Concepción
- San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa
- Misiones
- Paraguarí
- Sur de Alto Paraná
- Central
- Norte de Ñeembucú
- Presidente Hayes
- Sur de Alto Paraguay
- Centro y este de Boquerón