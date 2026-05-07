Clima
07 de mayo de 2026 a la - 21:51

Meteorología amplía alerta por tormentas

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Meteorología actualiza aviso para gran parte del territorio nacional.

La Dirección de Meteorología e Hidrología actualizó a las 20:44 de este jueves su alerta por tormentas, ampliando la cobertura a Asunción y otros 15 departamentos del país. El pronóstico advierte sobre lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes y caída puntual de granizos.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una nueva actualización de su alerta por tormentas en la noche de este jueves, debido al avance de un sistema de tormentas que continúa afectando a gran parte del territorio nacional.

El aviso fue actualizado a las 20:44 y señala una “alta probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual” durante el transcurso de la noche de este jueves.

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Advierten sobre lluvias intensas y fuertes ráfagas

Según Meteorología, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, además de ráfagas de viento fuertes a muy fuertes.

Asimismo, no se descarta la caída puntual de granizos en algunos sectores afectados por las celdas de tormenta.

Mapa de afectación del sistema de tormentas.
Mapa de afectación del sistema de tormentas.

Asunción y 15 departamentos bajo alerta

La zona de cobertura abarca la Región Oriental y sectores del sur y oeste de la Región Occidental.

Los departamentos afectados son:

  • Asunción
  • Suroeste de Concepción
  • San Pedro
  • Cordillera
  • Guairá
  • Caaguazú
  • Caazapá
  • Itapúa
  • Misiones
  • Paraguarí
  • Sur de Alto Paraná
  • Central
  • Norte de Ñeembucú
  • Presidente Hayes
  • Sur de Alto Paraguay
  • Centro y este de Boquerón