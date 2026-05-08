Farage celebra y anticipa que Reform UK ganará las próximas elecciones generales

"Hay cambio histórico en la política británica", dijo Farage a los medios al conocerse los resultados de 40 de los 136 consistorios en liza, que indican que Reform UK ha ganado 339 concejales.

"Lo que tengo muy claro es que nuestros votantes nos apoyarán incondicionalmente", subrayó el líder populista.

El "número dos" de Reform UK, Richard Tice, afirmó también a los medios que los resultados son "alentadores" para su partido y recalcó que ponen de manifiesto el "rechazo total" a los dos principales partidos del país, Laborista y Conservador.

Agregó que su formación estará "preparada" cuando se convoquen los próximos comicios generales.

Estas elecciones, las primeras desde que los ciudadanos fueron convocados a las urnas en las generales de julio de 2024, sirven para conocer el apoyo de los votantes a los partidos, sobre todo la gestión de la formación actualmente en el poder.

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Varios políticos laboristas han pedido la sustitución de Keir Starmer como líder del partido y primer ministro británico, tras el revés sufrido por la formación en estos comicios ingleses.

Sin embargo, el viceprimer ministro británico, David Lammy, salió en defensa del jefe del Gobierno, al insistir que este no es el momento de reemplazar a Starmer al frente del Ejecutivo.

"No cambias el comandante durante el vuelo, sigues adelante y reconoces también que, a veces, los gobiernos, en particular los gobiernos en el poder, lo tienen difícil", agregó Lammy.