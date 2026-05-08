La producción brasileña de vehículos crece casi un 5 % en el primer cuatrimestre del año

En abril, el número de automóviles, comerciales ligeros, camiones y autobuses fabricados se ubicó en 238.500 unidades, cifra que representa una reducción del 9,5 % respecto a marzo, aunque una subida del 2,4 % sobre abril del año pasado, de acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

El resultado positivo de los primeros cuatro meses del año se apoya mayoritariamente en los números de marzo, cuando el sector automotor del país obtuvo su mejor dato mensual desde octubre de 2019, con un aumento interanual del 36 % en la producción de automóviles.

Sin embargo, en abril, la caída de las exportaciones impidió que los fabricantes nacionales alcanzaran un mejor ritmo, según la patronal.

El mes pasado se exportaron 43.200 autos, una baja interanual del 11,7 %; mientras que, en el cuatrimestre, esta baja se profundiza hasta el 16,9 % respecto al período entre enero y abril del año pasado, con 142.400 vehículos vendidos al exterior y con una considerable caída en las ventas a Argentina.

Las exportaciones al país vecino cayeron un 30 % entre enero y abril respecto al año pasado: de exportar 101.500 autos en los primeros cuatro meses del año pasado, a vender solo 71.100 en 2026.

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En este sentido, el presidente de Anfavea, Igor Calvet destacó en rueda de prensa que la participación de los autos brasileños en el mercado argentino cayó al mismo tiempo que creció la participación de otros países en el mercado del país vecino.

La participación de vehículos brasileños en Uruguay (-34,1 %), Chile (-15,6 %) y México (-6,2 %) también cayó durante el cuatrimestre respecto al año anterior; siendo las ventas a Colombia las únicas que crecieron, con aumentos en los embarques de 51,4 %.

En Brasil, este cuatrimestre se patentaron 168.100 vehículos importados, un crecimiento del 12 % respecto al año pasado, siendo casi el 82 % automóviles provenientes de China.

Según Calvet, actualmente uno de cada cuatro vehículos que se venden directamente en canales minoristas, como concesionarias, son productos importados.

Por otro lado, los vehículos eléctricos registraron una cuota de mercado récord en abril, con un 18,3 % del total de matriculaciones, de las cuales el 40 % eran de fabricación nacional.