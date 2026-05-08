Misiles y drones sobre Emiratos Árabes, que activa defensa aérea

La guerra en Medio Oriente inició en febrero pasado luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra la República Islámica.

“Las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos se están enfrentando actualmente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán”, aseguró el Ministerio de Defensa emiratí.

La dependencia confirmó que “los ruidos que se escuchan en diversas partes del país se deben a la interceptación, por parte de los sistemas de defensa aérea (...), de misiles balísticos, misiles de crucero y drones”, informó AFP.

Frágil tregua

Anoche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alto el fuego con Irán seguía vigente, pese a que tres destructores de su país fueron atacados por Teherán en el estrecho de Ormuz, un incidente que calificó de “nimiedad”.

Poco antes, las fuerzas de Washington dijeron haber atacado “instalaciones militares iraníes” como represalia a la agresión contra sus buques en esa vía clave para el tránsito de hidrocarburos, que permanece bloqueada desde que estalló la guerra el 28 de febrero.