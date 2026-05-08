Rusia lanzó entre la tarde del jueves y la mañana de hoy 67 drones contra Ucrania

La misma Fuerza Aérea había informado durante la madrugada de la llegada de algunos drones al espacio aéreo ucraniano.

Del total de los drones, 56 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas.

Otros once drones no fueron interceptados e impactaron en ocho localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana, que informó asimismo de la caída de fragmentos de drones derribados en otros siete lugares.