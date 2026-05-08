Un dron cargado con explosivos cayó cerca del aeropuerto de Bogotá y de base aérea militar

El comandante de Catam, brigadier general John Henry López, dijo que informes de inteligencia permitieron a la FAC obtener la ubicación exacta de los restos del dron, que cayó "en cercanías de complejo aeronáutico de Bogotá".

"Este dispositivo tenía en su interior explosivos y adecuación no convencional para ser guiado con fibra óptica", agregó el oficial, quien señaló que se han puesto en marcha operativos con todas las unidades militares aéreas que operan El Dorado, como la FAC, el Ejército, la Armada y la Policía Nacional para proteger la instalaciones de esa terminal aérea.

El dron fue ubicado en el sur de la capital colombiana, a unos seis kilómetros del aeropuerto, según medios locales.

Desde abril de 2024, cuando los grupos guerrilleros comenzaron a usar drones con explosivos para atacar unidades militares y de la Policía en zonas rurales del país, se han contabilizado más de 400 atentados con esos artefactos, uno de los cuales mató a siete soldados y dejó otros 30 heridos el pasado 18 de diciembre, cerca de la localidad de Aguachica, en el departamento del Cesar (noreste).

"Este tipo de amenazas también está presente en las ciudades", agregó el oficial, quien pidió a la ciudadanía que denuncie cualquier actividad sospechosa con drones.

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El mes pasado ocurrieron en el perímetro de El Dorado dos incidentes con drones que obligaron a la Aeronáutica Civil (Aerovicil) a suspender por cerca de media hora las operaciones aéreas en ambos casos, que no pasaron a mayores.