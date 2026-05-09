Argentina coordina traslado a Países Bajos de ciudadano a bordo de crucero con hantavirus

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se conformó un comité de crisis integrado por la Cancillería argentina, la Embajada en España, el Consulado en Tenerife y la Embajada en Países Bajos para el traslado del argentino a bordo del crucero, en el que se declaró el brote de hantavirus por el que tres personas fallecieron.

"Las autoridades argentinas mantuvieron contacto directo con el ciudadano argentino a bordo del crucero, quien en todo momento transmitió que se encontraba en buen estado de salud y sin ningún tipo de síntomas", reveló el comunicado.

El Ejecutivo indicó que, tras analizar distintas alternativas para su desembarco y aislamiento, “se acordó con las autoridades de los Países Bajos que, al ser el único argentino a bordo, será trasladado en el vuelo sanitario fletado por dicho gobierno para repatriar a sus ciudadanos”.

Una vez en territorio neerlandés, el ciudadano “cumplirá su respectiva cuarentena bajo estricta atención médica preventiva”, agregó el comunicado.

La Cancillería destacó además “el trabajo conjunto y articulado entre los distintos niveles del Gobierno”, y agradeció al Gobierno de los Países Bajos por su colaboración en la búsqueda de una solución.

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El canciller argentino, Pablo Quirno, compartió el comunicado a través de sus redes sociales y destacó el "excelente trabajo coordinado entre la red de Embajadas y Consulados" y también expresó su agradecimiento a los Países Bajos.

El viernes, el Gobierno argentino informó que enviaría insumos y asistencia técnica a los países involucrados en el brote y que realiza una reconstrucción epidemiológica del recorrido realizado por los primeros casos detectados en el barco, aunque reiteró que “hasta el momento, no se identificaron casos asociados al evento” dentro del país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en tanto, elevó este sábado a seis los casos confirmados de hantavirus, mientras en la isla española de Tenerife (Atlántico) se ultima el dispositivo para que los pasajeros desembarquen y sean repatriados a sus países.