Candidato Sánchez pide respaldo al voto popular ante inminente proclamación de resultados

Sánchez se dirigió a sus seguidores en un mitin en la comunidad de Huaycán, al este de Lima, para agradecer que empieza "el tramo final de la victoria del pueblo" en esta localidad autogestionaria ubicada en el distrito de Ate.

"Sabemos a qué nos vamos a enfrentar, no quieren reconocer el voto popular, hay una voluntad que quiere anular el voto de los centros poblados, dicen no nos representan", dijo el candidato de Juntos por el Perú.

En ese sentido, anunció que han realizado un llamado a otros partidos de centro e izquierda a conformar un "centro patriótico y popular", que les permita tener "una sólida coalición" en el Parlamento a partir del 28 de julio próximo, cuando asumirá el próximo gobierno y el nuevo Legislativo.

"Estamos próximos a lograr esta mayoría política con fuerzas democráticas, nos han dicho si somos capaces de dar un paso adelante y formar ese gobierno popular, no le vamos a fallar al pueblo pobre, sabemos que se empieza con una nueva Constitución", expresó el candidato.

Sánchez agradeció a sus votantes y les aseguró que "no les vamos a fallar, la única hoja de ruta será la ruta con el pueblo quechua, aymara, del Perú profundo".

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Anticipó que se trata de "un nuevo comienzo de nuestra patria" que pasa por "la defensa ciudadana del voto popular" y la intención de formar una unidad política para "establecer un gobierno que nos dé la mayoría suficiente" para realizar una profunda reforma del sistema judicial, así como cambios en materia económica y social.

El candidato criticó la burla y la impunidad por la muerte de 50 personas en las protestas posteriores a la destitución del expresidente Pedro Castillo en 2022 y añadió que lo que correspondería es la cárcel para los agentes que dispararon contra estos ciudadanos.

Sánchez reiteró que la libertad de Castillo, sentenciado a 11 años y 5 meses por el fallido autogolpe de 2022, es un compromiso de su eventual gobierno y estará incluida en su agenda prioritaria.

Precisamente, antes de acudir a Huaycán, Sánchez dijo haber visitado a Castillo en la prisión de Ate, donde afirmó que está recluido de manera injusta y que se trata del "primer preso político de nuestra patria".

Asimismo, el postulante izquierdista afirmó que en Perú se vive "un gobierno parlamentario, donde la señora Keiko Fujimori gobierna".

"La mafia, la injusticia, el crimen, han tomado el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía", afirmó Sánchez

El candidato pidió a sus seguidores estar preparados porque en las próximas horas acabará el conteo oficial de la votación y en los días siguientes se realizará la proclamación de los resultados de los comicios del 12 y 13 de abril.

"Seguramente interpondrán apelaciones, su objetivo es generar caos, quitar la legitimidad de la próxima victoria política del pueblo, también crear pánico para especular con los recursos económicos", manifestó.