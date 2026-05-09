Cannes: Diego Luna, Martelli y primera selección de Costa Rica lideran la presencia latina

El actor Diego Luna estará en la cita de la Costa Azul francesa en calidad de director de 'Ceniza en la boca', que se estrenará el 14 de mayo en las sesiones especiales del festival y cuenta la historia de dos hermanos que viajan a Madrid para reunirse con su madre, que trabaja allí de manera irregular para mantener a su familia.

Otro actor de renombre que estará en Cannes por su trabajo tras la cámara será el cubano Andy García, que presentará 'Diamond' también fuera de competición el 20 de mayo.

En la sección Cannes Première habrá fútbol argentino de la mano de 'El Partido', dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, un documental sobre el emblemático choque entre la selección albiceleste e Inglaterra del mundial de México 86, atravesado por las tensiones políticas entre ambas naciones tras la Guerra de las Malvinas.

Y otro documental fuera de competición, en este caso francés y titulado 'Les survivants du Che' (Christophe Réveille), buceará igualmente en la historia recuperando las huellas de los guerrilleros que acompañaban al Che Guevara en Bolivia cuando fue ejecutado en 1967.

Sí que optarán a premios en la Croisette la cineasta chilena Manuela Martelli, también actriz, y la costarricense Valentina Maurel, ambas elegidas en la sección Una cierta mirada, que busca ser un altavoz para nuevas voces.

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Tras haber pasado por la Quincena de Cineastas con '1976' (2022), Martelli lleva al festival 'El deshielo', la desaparición en la montaña de una joven deportista alemana vista a través de los ojos de una niña chilena interpretada por Maya O'Rourke.

Maurel, por su parte, hace historia con 'Siempre soy tu animal materno', ya que se trata de la primera vez que el festival incluye en su selección oficial un largometraje de Costa Rica.

El filme sigue a dos hermanas muy diferentes y el reparto cuenta, en el papel de madre de ambas, con la nominada al oscar mexicana Marina de Tavira ('Roma').

En Una cierta mirada triunfó el año pasado 'La misteriosa mirada del flamenco', del chileno Diego Céspedes, quien esta edición forma parte del jurado presidido por el surcoreano Park Chan-wook para decidir la Palma de Oro 2026.

Será entre 22 películas entre las que destacan títulos como 'Amarga Navidad', dirigida por Pedro Almodóvar y con el argentino Leonardo Sbaraglia entre sus protagonistas. A este actor, además, se le verá igualmente fuera de competición junto a Marion Cotillard en 'Karma', una película francesa de Guillaume Canet.

Otra estrella latinoamericana en las grandes pantallas del Palacio de Festivales será el mexicano Gael García Bernal, gracias a la ópera prima de la española María Martínez Bayona, 'The end of it', seleccionada en Cannes Première.

En cortometrajes, la competencia oficial tendrá presencia argentina y colombiana con Federico Luis y Theo Montoya, quienes presentarán respectivamente 'Para los contrincantes' y 'Pelotón trueno', mientras que en la de la Cinef -que selecciona obras de escuelas de cine de todo el mundo- el brasileño Lucas Acher buscará premio con 'Laser-Gato'.

Y en Cannes Classics, el apartado de celebración del patrimonio cinematográfico, habrá protagonismo latino con Guillermo del Toro y el vigésimo aniversario del 'El laberinto del fauno', pero también con 'La casa del ángel'(1957), del argentino Leopoldo Torre Nilsson (1924-1978).

Más allá del certamen principal, las secciones paralelas de la Quincena de Cineastas y la Semana de la Crítica contarán igualmente con figuras latinoamericanas consagradas y nuevas apuestas.

El argentino Lisandro Alonso, ya veterano de Cannes, estará en la Quincena con 'La libertad doble', que revisita su primer largometraje, 'La libertad' (2001), un cuarto de siglo después.

Ese mismo certamen contará con los largometrajes 'La perra', de la chilena Dominga Sotomayor, y 'La muerte no tiene dueño', del venezolano Jorge Thielen Armand, así como con el corto de vampiros en Guatemala 'Madrugada', de Sebastián Lojo.

En la Semana de la Crítica, que elige óperas primas o segundos filmes para poner el acento en la búsqueda de nuevas promesas, habrá acento mexicano con la ya tradicional colaboración con el Festival de Morelia, que permitirá ver en Cannes cuatro cortometrajes elegidos por esta cita en una sesión especial.

Además, entre los aspirantes a premio de la edición 2026 estará el cineasta mexicano Bruno Santamaría Razo, seleccionado con 'Seis meses en el edificio rosa con azul', su primer largometraje de ficción.