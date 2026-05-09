Fujimori afirma que Perú tiene un Estado en "total abandono" a pesar de tener recursos

Desde el distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado de Lima, Fujimori afirmó durante una actividad de campaña con madres de familia, que "hoy sabemos que tenemos ocho veces más recursos, ocho veces más presupuesto que en el año 99, pero lamentablemente tenemos un Estado en total abandono".

La candidata derechista, que disputará la segunda vuelta presidencial con el postulante que se defina entre el izquierdista Roberto Sánchez o el ultraderechista Rafael López Aliaga al cierre del cómputo de votos, declaró que "después de muchos años de abandono, las políticas públicas y programas" tienen que estar enfocados en las madres de familia.

Recordó que en su reciente visita por ciudades de la Amazonía, donde recibió una alta votación en primera vuelta, fue recibida con "profunda gratitud" porque su padre fue el único mandatario que había trabajado por las localidades más alejadas de la selva peruana.

En ese sentido, anunció que en un eventual gobierno suyo va a repotenciar los comedores populares y las ollas comunes dirigidas por mujeres de zonas vulnerables, a quienes entregará un bono de reconocimiento de 500 soles (145 dólares) mensuales por ese trabajo.

Durante su actividad con ocasión del Día de la Madre, Fujimori mandó un "beso al cielo" para su difunta madre, la excongresista Susana Higuchi, sobre quien dijo es "ejemplo de fortaleza, de voz fuerte, de guia, de enseñanza, de siempre nadar contra la corriente, pero con una sonrisa".

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Además, la candidata anotó que "faltan pocos días, faltan pocas semanas, sigamos haciendo esta campaña con ilusión, con humildad, con esperanza y fe en nuestro futuro".