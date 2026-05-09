Sheinbaum critica a opositores que promovieron la visita de Díaz Ayuso a México

"Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente, presidenta de la comunidad de Madrid (Díaz Ayuso) y reconoce a Hernán Cortés, el conquistador", dijo Sheinbaum durante un acto en la comunidad de Bahía de Lobos, en el municipio de San Ignacio Río Muerto, estado de Sonora (noroeste).

La mandataria expuso que si algo tuvo (Cortés) "fue primero que llegó a invadir los territorios que había en esta tierra y segundo una terrible discriminación, violencia, esclavismo, exterminio y (todavía) hay mexicanos que piensan que México inició cuando llegaron los españoles".

Por eso dijo que su movimiento político, la llamada Cuarta Transformación del país, "piensa que la grandeza cultural de México viene de los pueblos originarios, de los del norte, del centro, del sur (del país) con su gran diversidad y el reconocimiento de los valores el pueblo de México que representa el reconocimiento de esa grandeza".

"Es decir, reconocemos la dignidad del pueblo de México por encima de todo y esa viene del legado de grandeza de los pueblos originarios", dijo la presidenta, quien en el acto firmó un decreto de restitución al pueblo indígena yaqui de 239 hectáreas.

El viernes, tras la abrupta suspensión de la vista y regreso a España de Díaz Ayuso, la Secretaría de Gobernación (Interior) de México aseguró que "en ningún momento se intentó evitar alguna de la presentaciones" en el país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien acusó al Gobierno mexicano de "amenazar" a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano si asistía al evento, que se celebra en la Riviera Maya.

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Esta es la primera declaración de Sheinbaum, tras las acusaciones de Díaz Ayuso, quien desde su llegada a México el pasado domingo tuvo un fuerte cruce de declaraciones con la mandataria.

Isabel Díaz Ayuso anunció este viernes la suspensión de la última parte de su viaje institucional a México y confirmó que no asistirá este sábado a la gala de los Premios Platino, una decisión que atribuye al "clima de boicot" generado, según afirmó, por el Gobierno.

La presidenta madrileña protagonizó numerosas polémicas durante su viaje por encabezar un homenaje a Hernán Cortés, defender la pureza del mestizaje y lanzar críticas contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de Sheinbaum.

La mandataria mexicana ha criticado la visita en lo que ha calificado como una alianza política “de la derecha internacional” con la derecha mexicana y ha lamentado el desconocimiento histórico de Díaz Ayuso.