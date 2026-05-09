Venezuela felicita a Rusia y a Bielorrusia por el 81 aniversario del Día de la Victoria

En un comunicado, el Ejecutivo saludó también a "todos los pueblos soviéticos y las tropas aliadas que se sumaron al esfuerzo contra el fascismo con heroísmo, sacrificio y un profundo amor por la patria, derrotaron al nazismo y salvaron a la humanidad de una de las tragedias más devastadoras de la historia".

"El Gobierno bolivariano rinde homenaje a los millones de hombres y mujeres que entregaron sus vidas en defensa de la paz, la libertad y la dignidad humana", reza el texto, compartido por el canciller, Yván Gil.

La fecha, prosiguió el Gobierno, convoca hoy a la humanidad a "mantenerse firme en contra de las ideologías supremacistas, prácticas de intolerancia y expresiones de odio racial o político".

"Venezuela reafirma su solidaridad y hermandad con los pueblos que hicieron posible aquella victoria histórica, así como su compromiso permanente con la paz, la autodeterminación de los pueblos y la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar", agregó el Gobierno de Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero.

En mayo de 2025, Maduro viajó a Moscú para asistir a los festejos por los 80 años de la victoria del Ejército Rojo y para firmar con el presidente ruso, Vladímir Putin, un acuerdo de "asociación estratégica y cooperación" bilateral.

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Posteriormente, el entonces Gobierno de Maduro inauguró en Caracas la Plaza de La Victoria, lugar donde este sábado autoridades celebraron un homenaje en compañía del embajador ruso en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov.

El diplomático expresó en X que resulta "especialmente simbólico" que hoy en Caracas participaran en la actividad "amigos venezolanos, para quienes la memoria de la hazaña del pueblo soviético se ha convertido en parte de la lucha común contra el nazismo, el fascismo y cualquier intento de reescribir la historia".

Entretanto, en Rusia, Putin sufrió este sábado un duro revés para su castigada imagen tras más de cuatro años de guerra en Ucrania, al presidir el desfile del Día de la Victoria más descafeinado en casi 20 años pese a la tregua acordada con la mediación de Estados Unidos.