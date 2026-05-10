Autobuses militares llegan al puerto de Granadilla para trasladar a pasajeros del Hondius

El desembarco de los pasajeros aún no ha comenzado, pero mientras amanece poco a poco se despliega el dispositivo que va a participar en el operativo, que incluye a agentes de la Guardia Civil ataviados con equipos especiales de protección (EPI).

Unos grupos de médicos del departamento de Sanidad Exterior subirán después a bordo para analizar la situación y comenzar a organizar la evacuación, en la que primero bajarán los 14 ciudadanos españoles que viajan en el barco para ser trasladados al Aeropuerto Tenerife Sur.

Mientras, el barco permanece fondeado dentro del puerto donde están desplegadas una embarcación de Salvamento Marítimo y una patrullera de la Guardia Civil, a la vez que un helicóptero del mismo cuerpo sobrevuela la instalación portuaria.

El MV Hondius llegó al puerto de Granadilla alrededor de las 6.00 , hora local (5.00 GMT), y numerosos medios internacionales se han desplegado para informar sobre esta operación "inédita", para repatriar a los pasajeros, donde se ha declarado un brote de hantavirus.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus se ha desplazado para supervisar la operación, junto con los ministros españoles de Sanidad, Mónica García; de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.