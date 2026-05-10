España dice que el fondeo del MV Hondius ha sido un éxito a pesar de las dificultades

En unas declaraciones en el puerto, García añadió que los primeros pasajeros en desembarcar serán los 14 ciudadanos españoles y un médico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que serán trasladados al aeropuerto Tenerife Sur para ser enviados a un hospital militar de Madrid para una cuarentena.

Tras ese primer vuelo, saldrá otro avión de Países Bajos con pasajeros de Alemania, Bélgica y Grecia, además de varios tripulantes del buque. El último vuelo se producirá mañana lunes con pasajeros de Australia y Nueva Zelanda, según ha indicado García.

La ministra ha dicho que el pasaje sigue asintomático, según los médicos que han subido al buque y que están haciendo la evaluación de los pasajeros, junto con los miembros del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud y(OMUS) de los expertos neerlandeses que están dentro del barco.

García ha detallado el orden previsto para los desembarcos, y ha comentado que después de los españoles, serán los de Países Bajos y posteriormente los de Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos.

La ministra, que compareció junto a los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, evitó referirse a la negativa del Gobierno regional canario a que el buque fondeara en el puerto de Granadilla si la operativa no se concluía este domingo.

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"El operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que esto tenga éxito, a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando", ha dicho.

También ha detallado que Países Bajos mandará un nuevo avión mañana, al que denominó "avión escoba", que recogerá a todo el pasaje que queda.

El vuelo de Australia, que será el último, llevará a seis pasajeros, entre ellos ciudadanos de Nueva Zelanda y también de algunas zonas de Asia.

"Ese vuelo, como ustedes comprenderán, es el vuelo más complejo porque tiene que venir de Australia y está previsto que llegue mañana por la tarde", ha añadido.