Irán amenaza con atacar intereses de EE.UU. en caso de nuevos ataques a sus buques

"Cualquier agresión contra buques petroleros y comerciales de la República Islámica de Irán provocará un ataque contundente contra uno de los centros estadounidenses en la región y contra embarcaciones enemigas", advirtió en X la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní a última hora del sábado.

Asimismo, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia, el general Majid Musavi, afirmó que "sus misiles y drones" tienen fijado al enemigo como objetivo y que "estamos esperando la orden de disparar”.

Estas advertencias llegaron cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmaba anoche que esperaba la respuesta de Irán a la última propuesta de Washington para un acuerdo de paz.

El viernes, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, cuestionó la seriedad de EE.UU. para alcanzar un pacto después de que el ataque de un caza estadounidense dejó fuera de servicio a dos petroleros con bandera iraní, a los que Washington acusó de desafiar su bloqueo sobre los puertos iraníes.

"La reciente escalada de tensiones por parte de las fuerzas estadounidenses en el golfo Pérsico y sus numerosas acciones violando el alto el fuego han incrementado las sospechas sobre la motivación y la seriedad de la parte estadounidense en el camino de la diplomacia", afirmó Araqchí en una llamada con su homólogo turco, Hakan Fidan.

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Irán y Estados Unidos también intercambiaron fuego el jueves en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua del 8 de abril.