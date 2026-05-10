Israel asegura haber deportado a los activistas Abukeshek y Ávila, miembros de la Flotilla

"Tras concluir la investigación, los dos provocadores profesionales, Saif Abukeshek y Thiago Ávila, pertenecientes a la flotilla de provocación, fueron deportados hoy de Israel. Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legítimo sobre Gaza", dijo Exteriores israelí en un comunicado.

Sin embargo, desde Adalah, el centro legal que representa a ambos activistas en territorio israelí, afirman a EFE que, por el momento, no cuentan con una confirmación oficial de la salida de prisión de Abukeshek y Ávila, pese a que llevan tratando de obtener más información sobre su situación y paradero desde ayer.

"Hoy mismo (se espera que salgan) y permanecerán bajo custodia en espera de su deportación", había concretado ayer sábado Adalah, que detalló ya entonces estar monitorizando de cerca la situación para "asegurar que la liberación se lleve a cabo, seguida de su deportación de Israel en los próximos días".

Adalah ha mantenido repetidamente que Ávila y Abukeshek han estado "detenidos ilegalmente" por Israel durante más de una semana, desde la madrugada del jueves 30 de mayo, cuando fueron "secuestrados" por la Marina israelí en aguas internacionales, en violación del derecho internacional.

"Durante su detención, permanecieron en aislamiento total y en condiciones punitivas, a pesar de la naturaleza puramente civil de su misión", denuncia el último comunicado público del citado centro legal, emitido ayer.

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Además, en un encuentro con sus abogadas hace cinco días, los activistas reportaron que en sus celdas había luz de alta intensidad encendida las 24 horas del día. Las letradas de Adalah, Hadeel Abu Salih y Lubna Tuma, denunciaron que esta práctica, usada por el Servicio Penitenciario Israelí, busca provocar privación del sueño y desorientación sensorial.

Ambos activistas se encontraban en huelga de hambre desde su arresto, intensificada por Abukeshek la noche del pasado 5 de mayo al negarse también a beber agua.

Los dos han sido interrogados durante horas, pero no existen cargos contra ellos.

Hoy, domingo, el Tribunal de Magistrados de Ashkelon, en el sur de Israel, tenía previsto celebrar una vista para decidir si prorrogaba la detención o liberaba a los activistas.

El ministro de Exteriores en España, José Manuel Albares, había anunciado el sábado que Abukeshek sería deportado a través de paso de Taba en Egipto, según un mensaje de audio que la diplomacia española remitió a EFE a través del Ministerio.

La ONU, por su parte, también había pedido a Israel la liberación "inmediata e incondicional" de los dos activistas y había subrayado que no constituye delito mostrar solidaridad ni intentar llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza; el objetivo de esta flotilla que también fue interceptada por Israel el año pasado.