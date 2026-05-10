La petrolera Aramco gana un 25,1% más en el primer trimestre de 2026 por el alza del crudo

La compañía señaló en un comunicado que este aumento de su beneficio se debe a varios factores, entre los que destaca el alza en los precios del crudo debido a la inestabilidad geopolítica por el conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

En este sentido, Aramco puso en valor la "resiliencia y flexibilidad operativa" de sus operaciones pese a la complicada situación geopolítica.