Listado de ganadores de la XIII edición de los Premios Platino

Playa del Carmen (México), 9 may (EFE).- La película brasileña 'O Agente Secreto' ('El agente secreto') y la serie argentina 'El Eternauta' fueron este sábado las triunfadoras de los XIII Premios Platino, que se celebraron en el parque Xcaret, Riviera Maya (México), con siete galardones la cinta y ocho la serie.