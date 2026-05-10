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10 de mayo de 2026 a la - 00:40

Listado de ganadores de la XIII edición de los Premios Platino

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Playa del Carmen (México), 9 may (EFE).- La película brasileña 'O Agente Secreto' ('El agente secreto') y la serie argentina 'El Eternauta' fueron este sábado las triunfadoras de los XIII Premios Platino, que se celebraron en el parque Xcaret, Riviera Maya (México), con siete galardones la cinta y ocho la serie.

Por EFE

-Mejor película iberoamericana de ficción:

'O Agente Secreto' ('El agente secreto', Brasil).

-Mejor comedia iberoamericana de ficción:

Kleber Mendonça Filho, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

Kleber Mendonça Filho, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

-Mejor interpretación masculina en cine:

Wagner Moura, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

-Mejor interpretación femenina en cine:

Blanca Soroa, por 'Los domingos' (España).

-Mejor película de animación:

'Olivia & las nubes' (República Dominicana).

'Apocalipse nos Trópicos' (Brasil).

-Opera prima de ficción iberoamericana:

 Álvaro Cervantes, por 'Sorda' (España).

 Camila Pláate, por 'Belén' (Argentina).

-Mejor dirección de fotografía:

Mauro Herce, por 'Sirat' (España).

 Pep Claret, por 'Sirat' (España).

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por 'Sirat' (España).

Tomaz Alves Souza y Mateus Alves, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

Thales Junqueira, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

Eduardo Serrano y Matheus Farias, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

-Premio al Cine y Educación en Valores:

Helena Sanchís, por 'La cena' (España).

Nacho Díaz y Ana y Belén López-Puigcerver, por 'El cautivo' (España).

-Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana:

-Mejor interpretación masculina en serie de televisión:

Ricardo Darín, por 'El eternauta' (Argentina).

-Mejor interpretación femenina en serie de televisión:

Paulina Gaitán, por 'Las muertas' (México).

Bruno Stagnaro, por 'El eternauta' (Argentina).

 César Troncoso, por 'El eternauta' (Argentina).

Federico Jusid, por 'El eternauta' (Argentina).

Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por 'El eternauta' (Argentina).

Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, por 'El eternauta' (Argentina).

Pepe Domínguez del Olmo, por 'Anatomía de un instante' (España).

 Daniel de Zayas, por 'Anatomía de un instante' (España).

-Mejor dirección de Fotografía:

Álex Catalán, por 'Anatomía de un instante' (España).

Fernando García, por 'Anatomía de un instante' (España).

Marcos Cáceres y Dolores Giménez, por 'Menem' (Argentina).