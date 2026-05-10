Listado de ganadores de la XIII edición de los Premios Platino

-Mejor película iberoamericana de ficción:
'O Agente Secreto' ('El agente secreto', Brasil).
-Mejor comedia iberoamericana de ficción:
Kleber Mendonça Filho, por 'O Agente Secreto' (Brasil).
Kleber Mendonça Filho, por 'O Agente Secreto' (Brasil).
-Mejor interpretación masculina en cine:
Wagner Moura, por 'O Agente Secreto' (Brasil).
-Mejor interpretación femenina en cine:
Blanca Soroa, por 'Los domingos' (España).
-Mejor película de animación:
'Olivia & las nubes' (República Dominicana).
'Apocalipse nos Trópicos' (Brasil).
-Opera prima de ficción iberoamericana:
Álvaro Cervantes, por 'Sorda' (España).
Camila Pláate, por 'Belén' (Argentina).
-Mejor dirección de fotografía:
Mauro Herce, por 'Sirat' (España).
Pep Claret, por 'Sirat' (España).
Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por 'Sirat' (España).
Tomaz Alves Souza y Mateus Alves, por 'O Agente Secreto' (Brasil).
Thales Junqueira, por 'O Agente Secreto' (Brasil).
Eduardo Serrano y Matheus Farias, por 'O Agente Secreto' (Brasil).
-Premio al Cine y Educación en Valores:
Helena Sanchís, por 'La cena' (España).
Nacho Díaz y Ana y Belén López-Puigcerver, por 'El cautivo' (España).
-Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana:
-Mejor interpretación masculina en serie de televisión:
Ricardo Darín, por 'El eternauta' (Argentina).
-Mejor interpretación femenina en serie de televisión:
Paulina Gaitán, por 'Las muertas' (México).
Bruno Stagnaro, por 'El eternauta' (Argentina).
César Troncoso, por 'El eternauta' (Argentina).
Federico Jusid, por 'El eternauta' (Argentina).
Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por 'El eternauta' (Argentina).
Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, por 'El eternauta' (Argentina).
Pepe Domínguez del Olmo, por 'Anatomía de un instante' (España).
Daniel de Zayas, por 'Anatomía de un instante' (España).
-Mejor dirección de Fotografía:
Álex Catalán, por 'Anatomía de un instante' (España).
Fernando García, por 'Anatomía de un instante' (España).
Marcos Cáceres y Dolores Giménez, por 'Menem' (Argentina).