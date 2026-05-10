Médicos españoles suben a bordo del crucero MV Hondius para organizar la evacuación

Durante su travesía por el Atlántico Sur, el crucero neerlandés sufrió un brote de hantavirus que se ha cobrado tres vidas.

El barco ha llegado esta madrugada al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) para recibir asistencia de un dispositivo coordinado por el Ministerio español de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cuando se compruebe la situación y el dispositivo de evacuación esté listo, se espera que los primeros en bajar a tierra sean los 14 pasajeros españoles y el epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en África que embarcó hace días en el MV Hondius durante su escala en Cabo Verde.

Los quince serán trasladados en avión a Madrid, donde guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, una instalación militar equipada para la gestión de enfermedades contagiosas.