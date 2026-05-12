Japón registró un superávit corriente de 29.677 millones de dólares en marzo

La cifra es un 29,1 % superior al saldo anotado en marzo de 2025, según los datos publicados por el Ministerio de Finanzas de Japón.

La balanza comercial japonesa tuvo en el tercer mes de este año un superávit de 218.000 millones de yenes (unos 1.382 millones de dólares).

Las exportaciones aumentaron un 11,7 %, respecto del mismo mes del año anterior, hasta 10,8 billones de yenes (68.496 millones de dólares); mientras que las importaciones crecieron un 10 %, hasta alcanzar 9,9 billones de yenes (63.957 millones de dólares).

La balanza de servicios registró un superávit de 572.800 millones de yenes (3.630 millones de dólares), al anotar una subida del 0,2 %.

La cuenta de rentas creció un 20,8 %, hasta los 4,6 billones de yenes (unos 29.171 millones de dólares).

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Por su parte, la balanza de viajes registró un superávit de 491.300 millones de yenes (alrededor de 3.113 millones de dólares), impulsado por el aumento del número de turistas en el archipiélago.

El Ministerio de Finanzas también publicó los datos de la balanza de pagos para el ejercicio fiscal nipón 2025, que se cerró el pasado mes de marzo con un saldo positivo de 34,5 billones de yenes, su tercer año consecutivo de cifras récord y un 15 % más que el año anterior, debido a las exportaciones en un contexto de debilidad del yen.

La balanza de pagos refleja los pagos e ingresos por intercambios con el exterior de bienes, servicios, rentas y transferencias, y está considerada como uno de los indicadores comerciales más amplios de un país.