La Bogotá Fashion Week celebra lo mejor de la moda colombiana con arte y creatividad

En 26 desfiles a lo largo de los tres días del evento, las firmas presentan colecciones de ropa de gala, playa, urbana, deportiva y hasta prendas de uso diario, lo que refleja "la diversidad creativa de los diseñadores colombianos".

Las 145 marcas seleccionadas para participar de la Bogotá Fashion Week fueron elegidas por el Comité de Selección integrado por personalidades de la moda colombiana, como la modelo Adriana Arboleda y el diseñador Andrés Gómez, entre otros.

La firma Teresa, de la diseñadora Johana Rojas, inauguró la pasarela con su colección 'Apegos', que incluye prendas ligeras en tonos blanco y rojo con las que explora "la memoria afectiva".

Otro de los desfiles que marcó el evento fue la presentación del colectivo 'Puente', una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) que potencia la moda emergente de barrios populares como San Victorino y Restrepo.

La diseñadora Catalina Cadena, de la marca Cardíaca, parte del colectivo 'Puente', dijo a EFE que la BFW es "una plataforma que da mucha visibilidad a los diseñadores y también al público, que puede disfrutar de las propuestas a nivel nacional".

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"Es bonito ver la cantidad de gente que está apoyando al diseño independiente, hecho en Colombia. Somos muchos los diseñadores que nos damos a conocer, que tenemos propuestas para que la moda se vea más a nivel nacional e internacional", afirmó Cadena.

La primera jornada del evento también contó con la participación de la firma La Sixxta con la colección 'El viaje', que apela a la nostalgia a través de "memorias de carretera, paisajes y momentos familiares".

Las modelos de la marca lucieron prendas casuales, como vestidos con motas, faldas estampadas y pantalones holgados en tonos pasteles, tierra y azules que evocan una conexión con el mar y la naturaleza.

Para esta edición, la BFW reunió a expertos del sector para que compartan su experiencia y conocimiento en espacios gratuitos de aprendizaje y diálogo abiertos al público.

Las charlas abordan tres ejes: cultura, sistema y mercado, con los que se dialoga acerca del presente y el futuro de la moda en Colombia y Latinoamérica.

"A través de estos encuentros, se abordan temas clave como la construcción de caminos creativos, la proyección global, la inteligencia artificial y las colaboraciones en la moda, entre otros ejes que están redefiniendo la industria", indicaron los organizadores.

Asimismo, a lo largo de la semana de la moda colombiana, 80 compradores internacionales y nacionales participarán en encuentros que generan conexiones y oportunidades comerciales para las marcas seleccionadas.