Sony compra al fondo Blackstone 45.000 canciones de artistas como Beyoncé o Bon Jovi

La firma no detalló el precio de la transacción y dijo que el acuerdo está "sujeto a condiciones de cierre habituales", en un comunicado publicado a última hora del lunes. Según el medio económico Financial Times, la operación está valorada en casi 4.000 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros).

"Estamos muy orgullosos y emocionados de representar este increíble catálogo de muchas de las mejores canciones de la historia del pop a través de esta adquisición trascendental", aseguró en el comunicado el presidente de Sony Music Group, Rob Stringer.

Entre las 45.000 canciones de Recognition que pasarán ahora a formar parte del catálogo de Sony se encuentran clásicos de la música pop como 'Hallelujah', de Leonard Cohen, 'All I Want For Christmas Is You', de Mariah Carey, 'Don't Stop Believin'', de Journey, o 'Livin' On A Prayer', de Bon Jovi.

El acuerdo fue realizado en colaboración con el fondo soberano de Singapur GIC, con el que Sony anunció una asociación a principios de año para adquirir derechos musicales.

El fondo de inversión estadounidense Blackstone, conocido por su compra de viviendas e infrastructuras en países como España, cuenta en su haber con los repertorios de Shakira o Red Hot Chili Peppers, entre otros iconos musicales.