Un pasajero con síntomas tras viaje en crucero da negativo por hantavirus en EE.UU.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) indicó en una publicación en X que el pasajero presentaba síntomas leves y fue trasladado al Centro Regional de Tratamiento para Patógenos Especiales Emergentes de la Universidad Emory, en Atlanta, junto con otro de los evacuados, quien es también su pareja.

Los otros 16 estadounidenses que llegaron el día anterior al Centro Regional de Tratamiento para Patógenos Especiales Emergentes de la Universidad de Nebraska (UNMC), en Omaha, permanecen asintomáticos, según añadió el comunicado.

Las autoridades sanitarias de EE.UU. aseguraron ayer que el riesgo de hantavirus "para el público en general sigue siendo muy, muy bajo", después de que uno de los pasajeros que están en el centro de Nebraska diera positivo por el virus.

Los evacuados permanecerán en cuarentena y serán vigilados las 24 horas del día, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

El MV Hondius con 147 pasajeros y tripulantes llegó a Canarias tras un periplo que comenzó en Ushuaia, en Argentina, y que les llevó a varias islas en el Atlántico y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertos.