España y Arabia Saudí firman una "asociación estratégica" y coinciden sobre Oriente Medio

Reunidos en Madrid este miércoles, Albares y su colega saudí, Faisal bin Farhan, constataron que las relaciones bilaterales se encuentran "en el mejor momento", apuntó el jefe de la diplomacia española.

Reiteró la "solidaridad" de España con Arabia Saudí por los ataques "indiscriminados e injustificados" de Irán, que lanzó misiles sobre varios países de Oriente Medio como reacción a los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre su territorio durante varias semanas.

Y resaltó la posición "siempre prudente, siempre responsable" de Arabia Saudí en el contexto de esta guerra, "abogando siempre por la desescalada, las soluciones diplomáticas" y el respeto del derecho internacional, como promueve también España.

En esta línea, ambos Gobiernos abogaron por consolidar los altos el fuego de Gaza y el Líbano.

En una declaración sin preguntas, Albares reconoció "el liderazgo decidido" de Arabia Saudí en favor de la paz en Oriente Medio, con un papel "absolutamente central" en todos los esfuerzos para avanzar en la estabilidad y en la prosperidad, no solamente de Oriente Medio y en el Golfo, sino también global.

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Insistió en que ambos países comparten, además, la necesidad de trabajar por la estabilidad regional con la negociación y el diálogo, y en asegurar que la navegación por el estrecho de Ormuz sea "siempre libre, segura y sin ningún tipo de canon".

De la misma manera, Albares reiteró que el compromiso de España con el Estado de Palestina es igual de firme que el de Arabia Saudí, y agradeció la invitación a participar en la Expo 2030 de Riad. España ya había confirmado su asistencia.

Albares explicó que el acuerdo suscrito por los dos países establece un consejo de asociación estratégica para la "coordinación".

Habrá reuniones entre representantes de los dos países para tratar cuestiones de política y seguridad, defensa, comerciales, económicas, transporte, energéticas y culturales.

También firmaron un acuerdo de exención recíproca de visados para titulares de pasaporte diplomáticos especiales y de servicio.

Según el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el acuerdo de asociación estratégica con España "es un paso más" para consolidar la cooperación entre las dos naciones, especialmente en economía e inversión.

Aseguró que España y Arabia Saudí van a seguir trabajando para continuar colaborando en una relación cada vez más estrecha.