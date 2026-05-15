Ejército sudanés toma el control de una zona en un estado estratégico fronterizo a Etiopía

"La Cuarta División de Infantería de las Fuerzas Armadas Sudanesas en el estado del Nilo Azul, junto con sus fuerzas de apoyo, liberó la zona de Jor Hasan tras heroicos combates contra la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y las fuerzas del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N), lideradas por el rebelde Joseph Tuka", que operan principalmente en el Nilo Azul, según un comunicado militar.

En la escueta nota, el Ejército indicó que causaron "grandes pérdidas a los rebeldes", sin precisar, y que están "en el camino para liberar pronto todo el territorio sudanés".

Hasta el momento, ningún grupo paramilitar ha reaccionado ante esta información.

Desde el pasado febrero, el frente de batalla se encuentra activo en el Nilo Azul, donde el Gobierno sudanés ha acusado a Etiopía de proporcionar apoyo logístico a la alianza rebelde SPLM-N y a las FAR.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023 y desde entonces ha provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de Estados Unidos-, y causado la peor crisis de desplazamiento y hambre del planeta.