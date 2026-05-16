Bulgaria gana por primera vez Eurovisión en una edición marcada por el boicot a Israel

El voto del público confirmó el veredicto que los jurados profesionales habían emitido, colocando al país en primera posición y elevó su puntuación total a 516.

Israel, por contra, vio como el octavo puesto inicial dado por los jurados se convirtió en una segunda posición con 343 puntos gracias al masivo apoyo del voto del público, en una repetición de lo sucedido el año pasado.

DARA, la ganadora del certamen, definió minutos antes de anunciarse el resultado que el título de su canción, 'Bangaranga' "significa el momento en que decides vivir tu amor y no tu miedo".

La 70 edición de Eurovisión, celebrada en Viena, ha estado marcada por la polémica presencia de Israel y la ausencia en protesta de España, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia.

Esos países argumentaron su boicot en los ataques de Israel a la población civil en Gaza, que dejaron más de 70.000 muertos entre 2023 y 2025, en represalia a los atentados terroristas de Hamás en octubre de 2023.

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Ha sido también polémico el sistema de votación, sobre todo después de que el diario The New York Times publicara una investigación que apunta a que una campaña del Gobierno israelí y el sistema que permitía a cada televidente votar hasta 20 veces inclinaron el resultado de forma que la representante israelí, Yuval Raphael, arrasó el año pasado en el televoto.

En esta edición se ha permitido solo diez votos por cada televidente.

En lo puramente artístico, DARA es con 28 años una de las artistas pop más reconocidas de Bulgaria, y ha marcado la pauta de ese género de su país en los últimos años con su voz única, su imponente presencia escénica y su audaz fusión de géneros.

Se hizo famosa en 2015 al participar en el concurso de talentos 'X Factor'.

Con todo, las casas de apuestas no tenían a Bulgaria en el ránking de favoritos, que lideraba Finlandia, que finalmente quedó sexto.

De hecho, la propia DARA resumió que el sentido de su canción es que sentirse en armonía con uno mismo es la clave para "ser lo que quieras ser y de que todo es posible".