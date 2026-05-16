Nigeria celebra el operativo con EEUU que eliminó al número dos global del Estado Islámico

“Las primeras evaluaciones confirman la eliminación del buscado líder del EI, Abu-Bilal Al-Minuki, también conocido como Abu-Mainok, junto con varios de sus lugartenientes, durante un ataque a su complejo en la cuenca del lago Chad”, dijo Tinubu en su cuenta de X.

“Nuestras decididas Fuerzas Armadas nigerianas, en estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, llevaron a cabo una audaz operación conjunta que asestó un duro golpe a las filas del Estado Islámico”, añadió el mandatario nigeriano.

Durante la madrugada del sábado, Nigeria y Estados Unidos lanzaron una operación aeroterrestre de precisión mediante un esfuerzo conjunto de inteligencia que incluyó operaciones de interceptación y reconocimiento continuo, para lograr la identificación del objetivo, informó el Ejército nigeriano en un comunicado.

La misión “se saldó con la neutralización de Abu-Bilal Al-Minuki, segundo al mando global del EI y comandante de mayor rango del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) que operaba en la cuenca del lago Chad y la región del Sahel, junto con varios de sus lugartenientes clave y múltiples combatientes”, detallaron los militares.

Al-Minuki canalizaba financiación internacional y orientación operativa a células terroristas en el Sahel y las islas del lago Chad, en el norte del estado de Borno (noreste), en Nigeria.

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“Nigeria valora esta alianza con Estados Unidos para el avance de nuestros objetivos de seguridad compartidos. Expreso mi sincera gratitud al presidente Trump por su liderazgo y apoyo inquebrantable en este esfuerzo”, cerró Tinubu.

El pasado 16 de febrero, las Fuerzas Armadas nigerianas anunciaron la llegada de unos cien efectivos militares de Estados Unidos al aeródromo de Bauchi, en el noroeste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral en materia de defensa destinado a potenciar la lucha contra amenazas terroristas.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

En esa zona también opera el Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.