Partido brasileño sustituye a su candidato presidencial por un exmagistrado del Supremo

Rebelo, quien fue ministro en el primer mandato del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque actualmente defiende las tesis del exmandatario ultra Jair Bolsonaro, no aceptó el cambio, que calificó de "afrenta" en una nota divulgada en sus redes sociales.

Con todo, el presidente de DC, João Caldas, declaró a Barbosa, jurista que presidió el Supremo entre 2012 y 2014, como el nuevo candidato, pues a su juicio "representa la posibilidad de unión nacional y de reconstrucción de la confianza del pueblo brasileño en las instituciones".

"Su trayectoria honra los valores republicanos y responde al deseo de cambio de la sociedad brasileña. El momento exige unión, propósito y desprendimiento. Brasil está por encima de los proyectos personales", indicó el dirigente en un comunicado.

Barbosa fue uno de los magistrados del Supremo, la máxima instancia judicial de Brasil, entre 2003 y 2014, periodo durante el cual condujo un importante juicio por corrupción contra aliados del entonces presidente Lula.

En la campaña de 2022, declaró, sin embargo, su apoyo al líder progresista, que a la postre vencería los comicios de ese año al imponerse en la segunda vuelta a Jair Bolsonaro, que buscaba la reelección.

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Pese a la confirmación de Barbosa, Rebelo afirmó que su candidatura a la Presidencia se mantiene en pie.

"Las candidaturas son proyectos colectivos y no de grupos e intereses específicos. Fui escogido para llevar adelante un proyecto de unión y desarrollo para Brasil", aseveró.

No obstante, las elecciones presidenciales de octubre se perfilan como un mano a mano entre Lula, que buscará su cuarto mandato no consecutivo, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro, según indican todas las encuestas publicadas hasta la fecha.

Un sondeo de la firma Datafolha divulgado este sábado mostró a Lula y Flávio Bolsonaro empatados con un 45 % de los apoyos con miras a una eventual segunda vuelta de los comicios.