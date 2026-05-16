Trump culpa a la gobernadora de Nueva York por la huelga de ferrocarriles en el estado

Las declaraciones del mandatario tienen lugar después de que Hochul asegurara en un comunicado que la huelga es "consecuencia directa de las medidas imprudentes de la Administración Trump para acortar el proceso de mediación".

En el último año, esta huelga se ha pospuesto dos veces, ya que los sindicatos involucrados solicitaron la intervención de dos comités designados por el Gobierno federal, que propusieron un aumento salarial mayor que la ofrecida por la MTA.

Según Hochul, la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, en inglés) de Nueva York ha intentado "negociar de buena fe" y ha presentado varias ofertas "justas" en las últimas semanas que incluían aumentos salariales "significativos".

"La fallida gobernadora del estado de Nueva York me acaba de culpar por la huelga del ferrocarril de Long Island, cuando sabe perfectamente que no tengo NADA QUE VER con eso. Ni siquiera me enteré hasta esta mañana", escribió por su parte el líder republicano en su red Truth Social.

Y subrayó: "No, Kathy, es tu culpa, y ahora, viendo los hechos, no debiste haber permitido que esto sucediera. Si no puedes solucionarlo, avísame y te mostraré cómo hacer las cosas correctamente".

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Esta es la primera vez que miles de trabajadores del ferrocarril de Long Island (conocido como LIRR) se declaran en huelga, después de tres años intentando negociar sin éxito un nuevo contrato con la MTA.

Los sindicatos se quejan de que el salario de los empleados no se ajusta al elevado costo de vida de Nueva York y denuncian que no han recibido un aumento salarial desde 2022.

Por ello, piden un incremento de sus sueldos del 9,5 %, con carácter retroactivo, que cubra los tres últimos años, y una subida del 5 % para este año en curso. La MTA ha ofrecido una subida del 3 % para 2026 y un pago único en efectivo.

Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, apuntó en un comunicado que esta es una huelga "en la que todos salen perdiendo".

"Pero yo y esta junta de la MTA hemos dejado claro que no podemos llegar a un acuerdo que colapse el presupuesto de la MTA (...). Nos negamos a llegar a un acuerdo que haga recaer la financiación de aumentos salariales desmesurados sobre los usuarios y los contribuyentes", agregó.

Según The New York Times, la huelga afecta a más de 270.000 pasajeros que dependen de estos trenes para moverse entre la ciudad de Nueva York y Long Island, una zona del estado conocida por sus playas y áreas residenciales.