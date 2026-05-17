Adam Driver no contesta sobre las acusaciones de Lena Dunham: "lo guardo para mi libro"

Tras un lacónico "no tengo comentarios que hacer de ese tema", el actor añadió "lo guardo todo para mi libro", frase que provocó las risas de algunos de los periodistas que asistían a la rueda de prensa de presentación del filme 'Paper Tiger', que protagoniza junto a Scarlett Johansson, que no estaba presente.

La actriz, guionista y directora Lena Dunham ha publicado 'Famesick', una nueva biografía que revela detalles de su vida personal, sus adicciones y su salud física, y experiencias durante el rodaje de 'Girls', en el que asegura que Adam Driver tuvo comportamientos agresivos.

En el libro la actriz revela que el actor la "zarandeó" durante la primera escena de sexo que rodaron y que arrojó una silla contra la pared durante un ensayo en el que ella no fue capaz de memorizar su guión.

"No es que me sintiera violada —y tampoco sabría decir si lo estuve, ya que en mi vida sexual casi todo había sucedido sin que yo lo permitiera, y sin recibir nada a cambio—. Pero sentí que algo íntimo, confuso y primitivo se había manifestado en una situación que se suponía que yo debía controlar", señala sobre esa escena de sexo con Driver.